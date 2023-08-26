Lidya Krallığı'nın başkentiydi... Antik kentin altında fay hattı bulundu

'RESTORASYONLARIMIZI ONA GÖRE YAPIYORUZ'

Antik kentte deprem üzerine çeşitli araştırma ve inceleme çalışmaları sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Nicholas Cahill, "M.S. 7'nci yüzyılda meydana gelen depreme ilişkin kesin kanıt bulduk. Yerde çatlak var ve kentteki sütunlar yere düşmüş, hatta şehri restore etmekten vazgeçmişler. Antik kentte bir yandan kazı yaparken bir yandan da depremin izlerini sürüyoruz. Her zaman olası bir depremde antik kentte ne olacağını düşünüyor ve restorasyonlarımızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.