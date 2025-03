Liman göl oldu, balıkçılar neye uğradığını şaşırdı

Balıkçılıkla geçimini sağlayan Şahin Gündoğar ise Ramazan ayında büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek "Limandan çıkan tekneler geri dönemedi, içeride kalanlar ise denize açılamadı. Ramazan boyunca bir kez bile denize çıkamayan arkadaşlarımız oldu. Çalışıp eve ekmek götüremezsek nasıl geçineceğiz? Yetkililerin bir an önce bizimle iletişime geçerek limanı eski haline getirmesini istiyoruz" diye konuştu. Balıkçı Ömür Köse ise limanın sadece balıkçılar için değil, çocuklar için de tehlike oluşturduğunu vurguladı. Köse "Şu an limanın ağzı tamamen kapanmış durumda. Tekneler çıkamıyor, av yapamıyoruz, işlerimiz aksıyor. Mecburen başka limanlardan avlanmaya çalışıyoruz ancak bu da ek maliyet demek. Ayrıca çocuklar sığlaşan limana girerek büyük risk oluşturuyor. Normalde suyun derinliği en az iki insan boyunda olmalı. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.