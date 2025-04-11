Lise çağındaki bir grup kız öğrenci, bir başka kız öğrenciyi tekme tokat dövüp videoya aldı
Ankara'da bir grup liseli kız öğrenci, parkta tokat attıkları akranlarını kamera karşısına alarak zorla saydıkları isimlerden özür diletmeye çalıştı. Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi için de tehdit etti.
Kaynak: İHA
Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde Etlik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir grup kız öğrenci, okul arkadaşlarından birine şiddet uyguladı.
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Gruptaki kızlar, diğer kızın saçını çekip tokat attı. Grup, zorla dizleri üzerine çöktürdükleri kıza özür diletmeye çalıştı.
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Çaresiz öğrenci ise ismi sayılan kişilerden özür dilemek zorunda kaldı.
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Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdur öğrencinin peşine grup tekrar düştü.
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