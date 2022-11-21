Lise öğrencileri kendi imkanlarıyla elektrikli otomobil üretti

DHA'ya konuşan fizik öğretmeni Bilal Baran, şunları söyledi:

“Zorlu şartlar altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm maddi imkansızlıklara rağmen 1500 civarında başvuru arasından, Türkiye'de finalde yarışarak 28’inci olduk. Hedeflerimiz büyük aslında. Çok büyük projelere imza atabiliriz ama maddi destek noktasında ihtiyaç var.