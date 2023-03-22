  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi

Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi

İstanbul Tuzla'daki özel bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir lisede yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce okuldan atılan bir öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte okula geldi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan diğer öğrenciler ile aralarında tartışma çıktı. 

1 / 4
Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 2

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrencilerin kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

2 / 4
Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

3 / 4
Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 4

Olayla ilgili Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi. (DHA)

4 / 4