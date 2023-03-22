Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir lisede yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce okuldan atılan bir öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte okula geldi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan diğer öğrenciler ile aralarında tartışma çıktı.