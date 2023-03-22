Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi
İstanbul Tuzla'daki özel bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir lisede yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce okuldan atılan bir öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte okula geldi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan diğer öğrenciler ile aralarında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrencilerin kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Olayla ilgili Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi. (DHA)
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