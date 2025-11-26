  1. Anasayfa
Lise öğrencilerinin kavgasında ortalık kan gölüne döndü

İstanbul Güngören'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kanlar içinde kalan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

 İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Y.U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Y.U.'ya bıçakla saldırdı. Y. U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

