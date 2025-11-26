Lise öğrencilerinin kavgasında ortalık kan gölüne döndü
İstanbul Güngören'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kanlar içinde kalan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
1 / 6
İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Y.U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü.
2 / 6
Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Y.U.'ya bıçakla saldırdı. Y. U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
3 / 6
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
4 / 6