Lisede üretildi! Virüsü yüzde 99 yok ediyor

Okuldaki atölyede yoğun bir çalışma temposu içine giren grup, havadaki mikrop, virüs, bakteri, mantar ve insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlayan 'ozon cihazı' olarak da bilinen hava dezenfeksiyon cihazı üretti. 'Sarozon' adı verilen ve ahşap ve metal olmak üzere iki tip üretilen cihaz, marka tescili yapılmasının ardından satışa da sunuldu.