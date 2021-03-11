Lisede üretildi! Virüsü yüzde 99 yok ediyor
Denizli'de, Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından havadaki virüsü yok eden dezenfeksiyon cihazı üretildi.
Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenler Özer Mısırcı, Fuat Yerlitaş, Cüneyt Yüksel ve öğrenciler Muhammet Akın ile Bora Berşe'den oluşan grup, koronavirüsle mücadelede steril ortamlar oluşturabilmek için çalışma başlattı.
Okuldaki atölyede yoğun bir çalışma temposu içine giren grup, havadaki mikrop, virüs, bakteri, mantar ve insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlayan 'ozon cihazı' olarak da bilinen hava dezenfeksiyon cihazı üretti. 'Sarozon' adı verilen ve ahşap ve metal olmak üzere iki tip üretilen cihaz, marka tescili yapılmasının ardından satışa da sunuldu.
Sipariş üzerine üretilen Sarozon hava dezenfeksiyon cihazının ahşap olanı 2 bin 800, metal olanı ise 2 bin TL'den satılıyor.
Ürettikleri cihaz hakkında bilgi veren Elektrik Elektronik öğretmeni Özer Mısırcı, ortamlardaki havanın temizlenmesini sağlayan bir cihaz ürettiklerini söyledi. Cihaz için siparişler almaya başladıklarını kaydeden Mısırcı, "Bütün amacımız, meslek liselerinin üretim yapabileceğini herkese göstermekti.