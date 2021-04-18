Liseliler deniz suyuyla çalışan araç yaptı!

Projenin detaylarını anlatan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Güngör, "Dünyada çok elektrikli araç var. Türkiye olarak biz de son dönemde elektrikli araç üretimine geçtik. Öğrencilerimizle biz bu aracı nesil geliştirebiliriz diye çalışma yaptık. Nasıl ek bir çalışma yapabiliriz diye düşünürken su aklımıza geldi. Türkiye'nin her tarafı denizle kaplı bizde bu denizi nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Deniz suyundan elektrik ürettik. Deniz suyundaki iyonlarla elektrik üretiyor. Aracın deposuna döktüğümüz 10 litre deniz suyundan 14 volt elektrik ürettik. Bu su sayesinde aracın aküsü şarj oluyor. Biz geliştirdiğimiz projeyi dünya çapında bir otomobil firmasıyla konuştuk. Onlarla konuştuk bu aracı daha da geliştirmek için ortak çalışacaklarını söylediler" dedi.