Liselilerin tezahüratlı kavgası cinayetle bitti

İddianamede, olay günü şahısların yanında bulunan tanık A.A.'nın ifadesine de yer verildi. K.U.'ı tanımadığını ancak sanıklar Y.A. ve H.M.K. ile aynı okulda eğitim gördüklerini kaydeden A.A., "H.M.K. ve Y.A'yı gezmek için aradım. Y.A.'ya ulaşamayınca H.M.K. ve bir arkadaşımızla birlikte evine gittik. Y.A.'nın evinde kuzenleri A.B.K. ile Y.K.'da vardı. Y.A., kuzeni Y.K.'yı göstererek, 'Olay var, önce onu çözeceğiz' dedi. Ne olduğunu sorduğumda K.U. ile Y.K. arasında kız meselesi yüzünden tatsızlık çıktığını, teke tek atacakları söylendi. Birlikte Y.A.'nın evine gittiğim arkadaşım M. ile 'Biz gidelim' dememiz üzerine Y.A., ‘Biz karışmayacağız, izleyeceğiz’ dedi. Y.A., H.M.K., AB.K., Y.K. ve beraberimizdeki 2 arkadaşımızla olay yerine gittik. Y.A. K.U.'ı arayarak, 'Buraya gel, Y.K. ile teke tek atacaksınız' dedi. K.U. bir süre sonra yanında 2 arkadaşıyla geldi" diye konuştu.

A.A.'nın ifadesi şöyle devam etti:

"K.U. ile Y.K. güreşir gibi kavga ettiler. Birbirlerine 15-20 dakika boyunca vurdular. Her ikisi de birbirini altına aldı. Daha sonra Y.K., K.U.'ı altına alarak 7-8 defa kafasına vurdu. Yorulunca ikisi de ayrıldılar. Biraz dinlenince tekrar kavga edip birbirlerine vurmaya devam ettiler. Tekrar yorulduklarında Y.K., bize doğru geldi ve kavga o anda bitti. Bu esnada H.M.K. üzerindeki tişörtünü çıkarttı. Ringde boks yapar gibi boksör gardı aldı ve K.U.'ın üzerine yürüdü. K.U., H.M.K.'dan korkarak ‘Gelme’ dedi. H.M.K. durmayarak K.U.'ın göğsüne bir kere, suratına 2 kere yumruk attı.H.M.K.'nın darbeleriyle K.U. yere yığıldığı sırada Y.A. maktulün suratına yumruk attı. Y.A., K.U. yerde iken başına 2 kez yumruk ile vurdu. Daha sonra H.M.K. gidip tişörtünü giydi ve ‘Uzayın’ diye bağırdı. Olay yerinde kimse birbirine küfür etmedi. K.U.'ın arkadaşları olaya karışmadı. Y.A.'nın hem boks hem de vücut geliştirme sporu yapıyordu. H.M.K. ise vücut geliştirme sporu yapıyordu. Y.K.'nın ağzından kan geldiğini görmedim. Y.A.'nın da onu elini yüzünü yıkamak için götürdüğünü görmedim" Sanık A.B.K., kavga sırasında olay yerinde olmadığını sonradan geldiğini söyleyerek, suçlamayı kabul etmedi. Sanık Y.S.K.'da suçlamayı kabul etmedi.