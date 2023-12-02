Liselilerin tezahüratlı kavgası cinayetle bitti
İzmit'te "kız meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen ve 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin 3 akranı tarafından tezahüratlar eşliğinde dövülerek öldürüldüğü korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi K.U.'ın kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından feci şekilde darp edilerek öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan 18 yaşından küçük çocukların ifadeleri dehşete düşürürken, sanıkların olay anını tezahüratlarla video kaydına aldığı da ortaya çıktı. Olay, 15 Mayıs'ta Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi K.U. ile Y.K. (14) arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan K.U. ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan K.U., olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (16), Y.K. (14), Y.A. (16), Y.S.K. (15) ve A.B.K'yı (16) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme", Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık ve tanık ifadeleri de yer aldı. İddianamedeki ifadesinde, K.U. ile mahalle arkadaşı olduklarını ifade eden Y.K., "K.U. eski kız arkadaşım I. ile sevgili oldu. K.U. ile sevgilisi benim bulunduğum yerlere gelmeye başladı. K.U.'a olaydan 3-4 gün önce 'I. ile benim göreceğim yerlerde gezme' dedim. İkisiyle aynı yerde olunca rahatsızlık duyduğumu belirttim. Birkaç gün sonra K.U. ile karşılaştık. Bana 'Teke tek atalım' dedi. Ben de onay verdim" dedi.
Olay gününü anlatan Y.K., "K.U.'ın arkadaşı N.G. İnstagram'dan, 'K.U. seninle teke tek atmak istiyor' diye yazdı. Ben de bunun üzerine K.U.’ı arayıp parka çağırdım. K.U. gelmeden 5 dakika önce tesadüfen diğer arkadaşlarım da oraya geldi. K.U., arkadaşları K. ve A. ile geldik. A. ve K'da bıçak vardı. K.U. ile kavga etmeye başladık. Arkadaşlarım bizi ayırdı ancak K.U. onlara küfür etti. Küfür ettiği için K.U.'a yine vurdum. K.U. yerde iken kafasına 7-8 yumruk vurdum. Olay yerine S.C., Y. S.K., O.T., Ö., M.B. ile gittim. Sanıklardan H.M.K. ve Y.A. ise tesadüfen oraya geldi, onları ben çağırmadım. K.U., sanıklardan Y.A. ile H.M.K'nın annesine küfür etti. Bunun üzerine bu iki sanık K.U.’a vurdu. Arkam dönük olması sebebiyle nasıl vurduklarını ve olayların nasıl gerçekleştiğini görmedim. Y.A'nın boksör olduğunu biliyorum" diye konuştu. Sanıklardan H.M.K., olay günü Y.A. ile stüdyoya gittikleri sırada şahısları gördüklerini belirterek, "Y.A. arkadaşlarını gördü ve selam vermek için yanlarına gittik. Y.A. arkadaşlarıyla selamlaşırken tanımadığım çocuklar küfür ederek bize doğru gelmeye başladı. Bellerinden bıçak gösterdiler. Korkarak geriye doğru kaçtım. Çocuklar kavga etmeye başladı. Kavgayı ayırdım. Sanık Y.K.'nın ağzından kan geldi. Maktul, 'Sen niye karışıyorsun' diyerek tişörtümü çekerek yırttı. K.U.’ın arkadaşları bana bıçak çekerek, ‘Sen uzaklaş’ dediler. Daha sonra K.U. bana doğru saldırdı, onu karın kısmından ittirdim. K.U.’ı yerde gördüm. Boks geçmişim yoktur, sadece kendimi savunmak istedim, bana küfür etti. Pişmanım" şeklinde konuştu.
Olay günü sanık H.M.K. ve 2 arkadaşı ile buluştuğunu söyleyen Y.A. ise "Yoldan geçerken Y.K. ve O. ile denk geldik. Selam vermek için yanlarına gittik. 10-15 saniye sonra K.U. ve yanındaki arkadaşları küfür ederek geldi. K.U.’ın arkadaşlarının belinde bıçak vardı, bize gösterdiler. Y.K. ile K.U. birbirlerine küfür ederek kavga etmeye başladı. Defalarca ayırdık yine kavga ettiler. Y.K.'nın dudağı patlaması ve kanaması üzerine yüzünü yıkatmaya götürdüm. Giderken K.U. ve arkadaşlarının sanık H.M.K.'ya saldırdığını gördüm. Y.K.'nın yüzünü yıkadıktan sonra geri geldiğimizde K.U. yerdeydi ancak bilinci yerindeydi. K.U.’ı yere kimin düşürdüğünü bilmiyorum. K.U.’a vurmadım, kimseden de video çekmesini istemedim. Boks sporu ile ilgilenmiyorum, müzisyenim. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. İddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Bilgi Formuna göre, sanık Y.A.'nın savunmasının aksine Türkiye Boks Federasyonunda lisansı olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.
İddianamede, olay günü şahısların yanında bulunan tanık A.A.'nın ifadesine de yer verildi. K.U.'ı tanımadığını ancak sanıklar Y.A. ve H.M.K. ile aynı okulda eğitim gördüklerini kaydeden A.A., "H.M.K. ve Y.A'yı gezmek için aradım. Y.A.'ya ulaşamayınca H.M.K. ve bir arkadaşımızla birlikte evine gittik. Y.A.'nın evinde kuzenleri A.B.K. ile Y.K.'da vardı. Y.A., kuzeni Y.K.'yı göstererek, 'Olay var, önce onu çözeceğiz' dedi. Ne olduğunu sorduğumda K.U. ile Y.K. arasında kız meselesi yüzünden tatsızlık çıktığını, teke tek atacakları söylendi. Birlikte Y.A.'nın evine gittiğim arkadaşım M. ile 'Biz gidelim' dememiz üzerine Y.A., ‘Biz karışmayacağız, izleyeceğiz’ dedi. Y.A., H.M.K., AB.K., Y.K. ve beraberimizdeki 2 arkadaşımızla olay yerine gittik. Y.A. K.U.'ı arayarak, 'Buraya gel, Y.K. ile teke tek atacaksınız' dedi. K.U. bir süre sonra yanında 2 arkadaşıyla geldi" diye konuştu.
A.A.'nın ifadesi şöyle devam etti:
"K.U. ile Y.K. güreşir gibi kavga ettiler. Birbirlerine 15-20 dakika boyunca vurdular. Her ikisi de birbirini altına aldı. Daha sonra Y.K., K.U.'ı altına alarak 7-8 defa kafasına vurdu. Yorulunca ikisi de ayrıldılar. Biraz dinlenince tekrar kavga edip birbirlerine vurmaya devam ettiler. Tekrar yorulduklarında Y.K., bize doğru geldi ve kavga o anda bitti. Bu esnada H.M.K. üzerindeki tişörtünü çıkarttı. Ringde boks yapar gibi boksör gardı aldı ve K.U.'ın üzerine yürüdü. K.U., H.M.K.'dan korkarak ‘Gelme’ dedi. H.M.K. durmayarak K.U.'ın göğsüne bir kere, suratına 2 kere yumruk attı.H.M.K.'nın darbeleriyle K.U. yere yığıldığı sırada Y.A. maktulün suratına yumruk attı. Y.A., K.U. yerde iken başına 2 kez yumruk ile vurdu. Daha sonra H.M.K. gidip tişörtünü giydi ve ‘Uzayın’ diye bağırdı. Olay yerinde kimse birbirine küfür etmedi. K.U.'ın arkadaşları olaya karışmadı. Y.A.'nın hem boks hem de vücut geliştirme sporu yapıyordu. H.M.K. ise vücut geliştirme sporu yapıyordu. Y.K.'nın ağzından kan geldiğini görmedim. Y.A.'nın da onu elini yüzünü yıkamak için götürdüğünü görmedim" Sanık A.B.K., kavga sırasında olay yerinde olmadığını sonradan geldiğini söyleyerek, suçlamayı kabul etmedi. Sanık Y.S.K.'da suçlamayı kabul etmedi.