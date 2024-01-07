Liste ortaya çıktı: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları
İBB Başkan adaylığının Murat Kurum'a tebliğ edildiği iddiaları gündemde yerini korurken ilçeler için başkan adayları da kulislerde yerini aldı.
AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göstereceği belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve 12’si büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklayacak.
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Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının Murat Kurum’a tebliğ edildiği bilgisi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
İstanbul'un ilçelerinden aday gösterilecek isimler de gündeme geldi.
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerde başkan adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
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Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı
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