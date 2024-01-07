Liste ortaya çıktı: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları

AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göstereceği belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve 12’si büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklayacak.