Listedeki şehirler şaşırttı: Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor?

Dolar ve Türk Lirası için 20 Aralık’ta başlayan kritik süreç sonrası mevduat tarafında dolarizasyonda kağıt üzerinde bir miktar gevşeme yaşandığı ifade ediliyor. Fintürk verilerine göre 2012 yılının sonunda TL mevduatların toplam tasarruf mevduatları içerisindeki oranı yüzde 50’nin üzerinde olan şehir sayısı sadece 7 iken, Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) devreye alınması sonrası 2022 ilk yarıyıl sonuçlarına göre bu sayı 25’e çıktı. Yani artık her üç şehirden birinde Döviz Tevdiat Hesabı’ndan (DTH) daha fazla TL mevduat tutuluyor.