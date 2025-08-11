Lojman inşaatında büyük yangın
Kahramanmaraş inşaat halindeki lojmanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta Maarif Mahallesi’nde bir kuruma ait lojman inşaatında sabah saatlerinde yangın çıktı.
İnşaattan yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler hızla olay yerine giderken, yapının ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Yerleşkeye 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.
