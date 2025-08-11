  1. Anasayfa
  4. Deprem bölgesindeki lojmanda büyük yangın!

Lojman inşaatında büyük yangın

Kahramanmaraş inşaat halindeki lojmanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Lojman inşaatında büyük yangın - Resim: 1

Kahramanmaraş'ta Maarif Mahallesi’nde bir kuruma ait lojman inşaatında sabah saatlerinde yangın çıktı. 

1 / 18
Lojman inşaatında büyük yangın - Resim: 2

İnşaattan yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 / 18
Lojman inşaatında büyük yangın - Resim: 3

Ekipler hızla olay yerine giderken, yapının ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

3 / 18
Yerleşkeye 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yerleşkeye 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. 

4 / 18