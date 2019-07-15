Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması

Koreografide, 15 Temmuz'da Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir hikaye yer aldı. Gösterinin başında herkes gündelik yaşamına devam ederken birden hayat durdu, bu durum darbe girişiminin ilk haber alındığı anı simgeledi.



