Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İngiltere'nin başkenti Londra ve İstanbul'da eş zamanlı "15 Temmuz" koreografi anma gösterisi gerçekleştirildi.
Sultanahmet Meydanı'nda yapılan gösteri, İstanbul saatiyle 18.00, Londra saatiyle 16.00'da aynı anda başladı.
15 Temmuz anısına tasarlanan koreografi anma gösterisinde, 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.
Koreografide, 15 Temmuz'da Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir hikaye yer aldı. Gösterinin başında herkes gündelik yaşamına devam ederken birden hayat durdu, bu durum darbe girişiminin ilk haber alındığı anı simgeledi.