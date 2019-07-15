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  3. 15 Temmuz 2019 19:47

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İngiltere'nin başkenti Londra ve İstanbul'da eş zamanlı "15 Temmuz" koreografi anma gösterisi gerçekleştirildi.

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan gösteri, İstanbul saatiyle 18.00, Londra saatiyle 16.00'da aynı anda başladı.

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Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması

15 Temmuz anısına tasarlanan koreografi anma gösterisinde, 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.

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Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması

Koreografide, 15 Temmuz'da Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir hikaye yer aldı. Gösterinin başında herkes gündelik yaşamına devam ederken birden hayat durdu, bu durum darbe girişiminin ilk haber alındığı anı simgeledi.

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Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması

Gösteride ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralananlara vatandaşların yardım etmeye çalışması ve birbirini tanımayan insanların bu konuda gösterdiği dayanışma da canlandırıldı.

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