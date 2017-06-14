Londra'da 27 katlı binada yangın dehşeti

BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ VAR



Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği belirtiliyor ancak can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İçeride mahsur kalan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Binanın çökme tehlikesi bulunduğu öğrenildi.