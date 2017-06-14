  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Haziran 2017 07:15

Londra'da 27 katlı binada yangın dehşeti

Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'da 27 katlı bir bina alevler içinde kaldı. 200 itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi

Londra'da 27 katlı binada yangın dehşeti

İngiltere'nin başkenti Londra'da 120 dairenin bulunduğu 27 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve bütün binayı saran alevlerin söndürülmesine çalışılıyor.

1/ 17
Londra'da 27 katlı binada yangın dehşeti

Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 27 katlı binanın ikinci katında yerel saatle 01.15'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2/ 17
Londra'da 27 katlı binada yangın dehşeti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile 200'den fazla itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede binanın tümünü saran alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

3/ 17
Londra'da 27 katlı binada yangın dehşeti

BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ VAR

Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği belirtiliyor ancak can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İçeride mahsur kalan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Binanın çökme tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

4/ 17