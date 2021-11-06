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Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde sokaklar karıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı.

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İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.

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Guy Fawkes tarzı maskeler takan protestocular, Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

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Burada Başbakan Boris Johnson'ın kuklasını yakan protestocular, daha sonra Parlamento Meydanı'na gitti.

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