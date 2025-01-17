Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı ve kayıp sayısı açıklandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 26 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
Yetkililer, ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.
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Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyurdu.
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14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.
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