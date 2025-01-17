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Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı ve kayıp sayısı açıklandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 26 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı ve kayıp sayısı açıklandı - Resim: 1

Yetkililer, ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

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Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı ve kayıp sayısı açıklandı - Resim: 2

26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

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Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı ve kayıp sayısı açıklandı - Resim: 3

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyurdu.

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Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı ve kayıp sayısı açıklandı - Resim: 4

14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

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