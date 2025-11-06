Louvre soygununun arkasından çıkan isim şoke etti
Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen 88 milyon euroluk soyguna ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelinin sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.
19 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan 88 milyon euroluk tarihi soygunla ilgili başlatılan soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
1 / 9
Apollo Galerisi'nde "paha biçilemez" değerde 9 eser çalmış ve hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.
2 / 9
Tüm dünyanın konuştuğu hırsızlık olayında 39 yaşındaki Abdoulaye N.'nin gözaltına alındığı açıklandı. Savcı şüphelinin kısmen suçlamaları kabul ettiğini söyledi.
3 / 9
Soyguncu fenomen çıktı
Le Parisien ve BFMTV’ye göre Abdoulaye N., sosyal medyada, 'Doudou Cross Bitume' takma adıyla tanınan yerel bir fenomen.
4 / 9