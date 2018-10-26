'Lozan biterse Ege adalarını geri isteriz'
Emekli Albay Ersan Ergür, “Lozan bozulursa, uluslararası hukuka göre Türkiye Rodos ve 12 adaları, Ege’deki birçok adacık hakkını gündeme getirir” dedi.
Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarmasının fiilen Lozan anlaşması ve Bern deklarasyonunun bozulması anlamına geleceğini dikkat çeken Ergür şunları söyledi: Lozan bozulursa, uluslararası hukuka göre Türkiye’de Rodos ve 12 adaları, binlerce adacık hakkını gündeme getirir.
YUNAN GÖLÜNE DÖNÜŞÜR
Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 6 mile göre Ege’nin yüzde 40’ına sahip olan Yunanistan, 12 mil uygulamasıyla bu oranı yüzde 70’e yükseltecek.
Ege’deki uluslararası suların oranı yüzde 51’den yüzde 19’a düşecek. Ancak o yüzde 19’luk bölüme girmek ve çıkmak için yine Yunan karasularından geçmek gerekecek, Ege Deniz’i fiilen Yunan gölüne ya da Marmara gibi Yunan iç denizine dönüşecek. Türkiye’nin kara suları ise, Ege’nin sadece yüzde 10’u ile sınırlı kalacak.