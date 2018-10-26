'Lozan biterse Ege adalarını geri isteriz'

Ege’deki uluslararası suların oranı yüzde 51’den yüzde 19’a düşecek. Ancak o yüzde 19’luk bölüme girmek ve çıkmak için yine Yunan karasularından geçmek gerekecek, Ege Deniz’i fiilen Yunan gölüne ya da Marmara gibi Yunan iç denizine dönüşecek. Türkiye’nin kara suları ise, Ege’nin sadece yüzde 10’u ile sınırlı kalacak.