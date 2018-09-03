Lüks içinde yaşayan Mehmet Aydın'dan yeni görüntüler

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda üye toplayan 'Çiftlik Bank' isimli sanal saadet zinciri, Türkiye'nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlemişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında şirketin 25 yaşındaki CEO'su, 'Tosuncuk' lakabıyla da bilinen Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçmıştı. Uruguay'a kaçtığı öne sürülen firari CEO Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.