Lüks parfüm markalarının karanlık sırrı ortaya çıktı
Dünyada çocuk işçiliği yasaklara rağmen giderek yaygınlaşırken BBC'nin bir araştırması, dünyaca ünlü lüks parfüm markalarının üretiminde perde arkasındaki modern kölelik koşullarını ortaya koydu.
Kaynak: BBC Türkçe
İngiliz kamu yayın kurumu BBC'nin araştırmasına göre, iki büyük şirketin çalıştığı tedarikçiler parfüm üretiminde kullanılan çiçekleri küçük çocuklara toplatıyor.
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BBC'nin geçen yaza ait verileri incelediği haberine göre, birçok dev kozmetik markasının tedarikçileri geçen sene yasemin toplamaları için Mısırlı çocukları çalıştırdı.
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Lüks markaların üretim bütçelerini sınırlı tutması nedeniyle dünyanın başlıca yasemin çiçeği yetiştiricilerinden Mısır'da çocuklara çocukların çok düşük ücretlere çalıştırıldığı kaydedildi. Mısırlı işçiler de zaten çok düşük para aldıkları için çocuklarını da çalıştırmak zorunda kaldıklarını anlattı.
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BBC, parfüm endüstrisinde tedarikçileri denetleme sisteminin de işlemediğine dikkat çekti.
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