Lüks parfüm markalarının karanlık sırrı ortaya çıktı

Lüks markaların üretim bütçelerini sınırlı tutması nedeniyle dünyanın başlıca yasemin çiçeği yetiştiricilerinden Mısır'da çocuklara çocukların çok düşük ücretlere çalıştırıldığı kaydedildi. Mısırlı işçiler de zaten çok düşük para aldıkları için çocuklarını da çalıştırmak zorunda kaldıklarını anlattı.