Lüks rezidansta kaçak silah imalatı: 15 Milyon değerinde silah ele geçirildi

SESİN DUYULMAMASI İÇİN YALITIM YAPTIRMIŞLAR

Operasyonda rezidansın dubleks ve deniz manzaralı bir dairesinde silah üretimi yapıldığı görüldü. Şüphelilerin komşuların sesleri duymaması için de daireye ses yalıtımı yaptıkları belirlendi.