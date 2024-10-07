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Lüks rezidansta kaçak silah imalatı: 15 Milyon değerinde silah ele geçirildi

İstanbul Pendik'teki bir rezidansın dubleks dairesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah imalatı yapan kişilerden 15 milyon lira değerinde silah ele geçirildi.

Kaynak: DHA
Lüks rezidansta kaçak silah imalatı: 15 Milyon değerinde silah ele geçirildi - Resim: 1

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Lüks rezidansta kaçak silah imalatı: 15 Milyon değerinde silah ele geçirildi - Resim: 2

Yapılan çalışmalarda Pendik ilçesinde bir rezidansta silah imalatı yapıldığını belirlendi. Bir süre şüphelileri takip eden ekipler, çalışmaların ardından söz konusu rezidansa operasyon düzenledi.

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Lüks rezidansta kaçak silah imalatı: 15 Milyon değerinde silah ele geçirildi - Resim: 3

SESİN DUYULMAMASI İÇİN YALITIM YAPTIRMIŞLAR

Operasyonda rezidansın dubleks ve deniz manzaralı bir dairesinde silah üretimi yapıldığı görüldü. Şüphelilerin komşuların sesleri duymaması için de daireye ses yalıtımı yaptıkları belirlendi.

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Lüks rezidansta kaçak silah imalatı: 15 Milyon değerinde silah ele geçirildi - Resim: 4

Adreste yapılan aramalarda 15 milyon lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 

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