Giydiği mayo yüzünden havuzdan kovulan kadından fotoğraf istediler

Adının Tori Jenkins olduğu öğrenilen genç kadın, yaşamakta olduğu sitenin havuzuna girmek istediğinde yönetim tarafından reddedildi. Gerekçe olarak giydiği mayonun gençleri tahrik edeceği ve bu sebeple ortak alandan faydalanamayacağı söylenen Tori Jenkins'e yapılan çirkin davranış burada da bitmedi.

