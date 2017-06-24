Giydiği mayo yüzünden havuzdan kovulan kadından fotoğraf istediler
Amerika'nın Tennessee eyaletinde yaşanan utanç verici olay sonrası genç kadının nişanlısı konuyu sosyal medyaya taşıdı
Adının Tori Jenkins olduğu öğrenilen genç kadın, yaşamakta olduğu sitenin havuzuna girmek istediğinde yönetim tarafından reddedildi. Gerekçe olarak giydiği mayonun gençleri tahrik edeceği ve bu sebeple ortak alandan faydalanamayacağı söylenen Tori Jenkins'e yapılan çirkin davranış burada da bitmedi.
Mayosunun ne kadar uygunsuz olduğunu kendisinin de görmesi ve aynı zamanda yönetimce dosyalanması için fotoğraf çekmesi istenen Tori Jenkins'in nişanlısı Tyler Newman konuyu sosyal medyaya taşıdı.