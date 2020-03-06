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  3. 06 Mart 2020 12:47

Lüks villaya fuhuş baskını

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde masaj salonu adı altında fuhuş yapılan villaya düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Lüks villaya fuhuş baskını

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir villada fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kızılcaşar Mahallesi’ndeki villada masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Belirlenen adresi takibe alan polis, lüks villaya baskın yaptı.

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Lüks villaya fuhuş baskını

Düzenlenen operasyonda 5’i kadın 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Lüks villaya fuhuş baskını

Zanlılardan N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S. "fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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Lüks villaya fuhuş baskını

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i serbest bırakıldı.

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