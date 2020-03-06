Lüks villaya fuhuş baskını
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde masaj salonu adı altında fuhuş yapılan villaya düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir villada fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kızılcaşar Mahallesi’ndeki villada masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Belirlenen adresi takibe alan polis, lüks villaya baskın yaptı.
Zanlılardan N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S. "fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak" suçlarından adli makamlara sevk edildi.