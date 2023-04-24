Lunaparkta dehşet; 17 yaralı var! Kaza anı kamerada
Bursa’da bulunan lunaparkta salıncakların karışması sonucu yaşanan feci kazada 17 kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı.
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Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
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