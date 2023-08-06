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  4. Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa...

Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa...

EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanlar içi önemli, bir uyarı yapıldı.

Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa... - Resim: 1

EYT kapsamında yapılan başvuruların yılsonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

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Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa... - Resim: 2

Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

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Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa... - Resim: 3

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını alabiliyor.

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Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa... - Resim: 4

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.

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