Maaş zammı tamam sırada bayram ikramiyesi var! Zam oranı kulislerden sızdı
Milyonlarca emekliye her bayram ödenen ikramiyelere zam yapılması gündemde. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, ''Geçen sen de bayram ikramiyelerine bir zam yapılmıştı. Bu sene de bir güncelleme yapılacaktır.'' dedi. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam...
Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi emeklilerin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.
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EYT düzenlemesiyle emekli olacak 2 milyon 250 bin kişinin de faydalanacağı bayram ikramiyesinden, bu yıl toplam 15 milyona yakın kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Peki, 2023 bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte kulislerde konuşulan son rakamlar...
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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda iki kere, yaklaşık 12 milyon emekliye verilen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl bin 100 TL'ydi.
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Bayram ikramiyeleri emekliye bu yıl da verilecek ancak, bir artış olup olmayacağı merak ediliyor.
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