Maaş zammına ek 5 bin TL müjdesinde şartlar belli oldu

Emekli ve memura gelecek olan 3'lü zam detayları açıklanırken aynı zamanda en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı belirtildi. Temmuz zammı ve refah payı artışıyla beraber ince ayar yapılırken Temmuz'da gelecek zam şekillenmeye başlandı.