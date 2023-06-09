Maaş zammına ek 5 bin TL müjdesinde şartlar belli oldu
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlara ek 5.000 TL'lik bir ödeme daha yapılacak. İşte ayrıntılar...
Emekli ve memura gelecek olan 3'lü zam detayları açıklanırken aynı zamanda en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı belirtildi. Temmuz zammı ve refah payı artışıyla beraber ince ayar yapılırken Temmuz'da gelecek zam şekillenmeye başlandı.
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Kamu çalışanlarına özel olarak temmuz ayında yapılacak ek zamla beraber 3600 ek gösterge piyangosunun vurulacağı müjdesi verildi.
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Bu düzenlemeyle beraber memur, şef, tekniker, birinci dereceye gelen kamu görevlileri 3600 ek göstergeye dahil edileceği müjdesi verildi.
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Yeni düzenlemelerle beraber ilk seviyede 470 binin üzerinde memur alımı yapılırken 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına yaklaşık 2.115 TL ilave edilerek ikramiyelerde 53 bin artış olmasına yol açıldı.
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