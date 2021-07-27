Macron'un bu hali alay konusu oldu

Macron’u karşılayan Polinezyalı yetkililer ve onlarla birlikte törene katılan yerli halk, Fransız Cumhurbaşkanı’nın boynuna çok sayıda çiçek kolyesi astı. Macron'un boynuna asılan kolyeler ziyaret devam ettikçe o kadar çok arttı ki Fransız lider bir noktadan sonra hem yürümekte hem de başını hareket ettirmekte zorlandı ve boyun bölgesi tamamıyla görünmez hale geldi.