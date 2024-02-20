Maden faciasında ihmaller zinciri! Mühendis itiraf etti
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasıyla ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Jeoteknik Mühendisi A.R.K., ''Doğu bölgesinde 2 radar ve 2 robotik makine eksikti. Bunun için açık işleme birimi bütçesinde yer ayrıldı. Ancak olay olduğu tarihte bu bölgede henüz cihazlar alınmamıştı.'' dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat saat 14.28'de kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 35 milyon metreküp toprağın Sabırlı deresine kayan 5 milyon metreküplük bölümünün daha önce belirlenen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mermer ocağına nakli devam ediyor. 2 bin 700'ü aşkın personelin dışında 800 araç, 60 ekskavatörle günde 1000 ile 1500 kamyona yakın toprak nakli gerçekleştiriyor. İklim koşulları ve özelikle jeoradarların devamlı takibi ile bölgedeki çalışmalar güvenli bir şekilde sürdürülüyor.
TUTUKLANAN 6 KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen 6 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada bugüne kadar olayla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D. ile A.R.K. ve M.T.A., adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, tutuklanan 6 kişinin ifadeleri ortaya çıktı.
'YIĞIN LİÇ BÖLGESİNDE ÇATLAKLAR'
Savcılıktaki ifadesinde sabah saatlerinde çatlakların fotoğraflarının geldiğini belirten oksit kırıcı mühendisi olarak görev yapan Ş.D., "Yanımdaki arkadaşımla beraber yığma liç bölgesine çıktık. Buradan online toplantıya katıldık. Toplantıda iş güvenliği anlamında sıkıntı olup olmadığı soruldu. Yığın liç kıdemli süpervisörü K.Ö. 'Yığın liç bölgesinde çatlaklar' var diyerek bakılmasını söyledi. Daha sonra toplantı sonlandırıldı. Murat Bayraktar yığın liç bölgesine geldi. Jeofizik Departmanına iş sağlığı ve güvenliği sorumlu personeline çatlaklar ile ilgili bilgi verilerek sahaya gelmesi istendi. Toplu bir şekilde çatlaklar incelendi. Bu sırada ben yığın liç alanından ayrılarak ofisler bölgesine geçtim. Ofis bölgesinde ben Anagold Güvenlik Müdürü Hakan Şahin, finans departmanından Serkan Köse ve Mehmet Sarıtaş ile beraber Anagold'un ay başından planladığı denetleme üzere yığın liç bölgesine gittik. Denetlemenin yarısında Kaan Murat Akpolat ve ekibi ile karşılaştık. Kaan Murat bizlere hitaben sahayı boşaltıyoruz. Bana da ayrıca 'bilgilendirme maili atar mısın' dedi. İdari ofisler bölgesine giderek maili hazırladım ve 'ikinci bir bildirime kadar yığın liç bölgesine girişler kapatılmıştır' diyerek maili hatırladığım kadarıyla iş güvenliği grubuna, bakım grubuna, sülfit operasyon, oksit operasyon, İliç white gruplarına 10.50'de gönderdim. Rutin işlerime geri döndüm. 14.28'de ofisteydim, deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda da yığın liçin kaymış yıkılmış olduğunu gördüm. Hemen apar topar olayın olduğu yığın liç kırıcı bölgesine gittim. Gitmemdeki amaç personelleri veya yardıma muhtaç olan varsa yardım etmekti. Yığın liç bölgesine giden yolda yolun çatallaşan kısmında güvenlikler tarafından durduruldum. Burada personelleri tek tek aradım. 8 kişiye ulaşamadım" dedi.
'YIĞIN LİÇ BÖLGESİNDE ÇATLAKLAR'
Savcılıktaki ifadesinde sabah saatlerinde çatlakların fotoğraflarının geldiğini belirten oksit kırıcı mühendisi olarak görev yapan Ş.D., "Yanımdaki arkadaşımla beraber yığma liç bölgesine çıktık. Buradan online toplantıya katıldık. Toplantıda iş güvenliği anlamında sıkıntı olup olmadığı soruldu. Yığın liç kıdemli süpervisörü K.Ö. 'Yığın liç bölgesinde çatlaklar' var diyerek bakılmasını söyledi. Daha sonra toplantı sonlandırıldı. M.B. yığın liç bölgesine geldi. Jeofizik Departmanına iş sağlığı ve güvenliği sorumlu personeline çatlaklar ile ilgili bilgi verilerek sahaya gelmesi istendi. Toplu bir şekilde çatlaklar incelendi. Bu sırada ben yığın liç alanından ayrılarak ofisler bölgesine geçtim. Ofis bölgesinde ben Anagold Güvenlik Müdürü H.Ş., finans departmanından S.K. ve M.S. ile beraber Anagold'un ay başından planladığı denetleme üzere yığın liç bölgesine gittik. Denetlemenin yarısında K.M.A. ve ekibi ile karşılaştık. K.M. bizlere hitaben sahayı boşaltıyoruz. Bana da ayrıca 'bilgilendirme maili atar mısın' dedi. İdari ofisler bölgesine giderek maili hazırladım ve 'ikinci bir bildirime kadar yığın liç bölgesine girişler kapatılmıştır' diyerek maili hatırladığım kadarıyla iş güvenliği grubuna, bakım grubuna, sülfit operasyon, oksit operasyon, İliç white gruplarına 10.50'de gönderdim. Rutin işlerime geri döndüm. 14.28'de ofisteydim, deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda da yığın liçin kaymış yıkılmış olduğunu gördüm. Hemen apar topar olayın olduğu yığın liç kırıcı bölgesine gittim. Gitmemdeki amaç personelleri veya yardıma muhtaç olan varsa yardım etmekti. Yığın liç bölgesine giden yolda yolun çatallaşan kısmında güvenlikler tarafından durduruldum. Burada personelleri tek tek aradım. 8 kişiye ulaşamadım" dedi.