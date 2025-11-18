Maden ocağında göçük! 1 işçi enkaz altında kaldı
Sivas'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bir demir madeninde göçük meydana geldi.
Sahada görev yapan S.Y. (66) göçük altında kaldı.
Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.
