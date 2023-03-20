Maden ocağında göçük! Yaralılar var
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu meydana gelen göçük nedeniyle 7 işçi yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde meydana geldi. Özel bir maden işletmesinde maden ocağının iç kısmında linyit kömürü çıkarma çalışması yapıldığı sırada tahkimat direği kırıldı.
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Direğin kırılmasıyla maden ocağında toz patlaması oluştu.
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Diğer işçilerin olayı fark etmesiyle birlikte durum itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi.
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Olay yerine gelen ekipler, yaralı 7 işçiyi maden ocağından çıkardı.
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