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Maden ocağında göçük! Yaralılar var

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu meydana gelen göçük nedeniyle 7 işçi yaralandı.

Maden ocağında göçük! Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 09.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde meydana geldi. Özel bir maden işletmesinde maden ocağının iç kısmında linyit kömürü çıkarma çalışması yapıldığı sırada tahkimat direği kırıldı. 

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Maden ocağında göçük! Yaralılar var - Resim: 2

Direğin kırılmasıyla maden ocağında toz patlaması oluştu. 

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Maden ocağında göçük! Yaralılar var - Resim: 3

Diğer işçilerin olayı fark etmesiyle birlikte durum itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi.

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Maden ocağında göçük! Yaralılar var - Resim: 4

Olay yerine gelen ekipler, yaralı 7 işçiyi maden ocağından çıkardı. 

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