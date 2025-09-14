  1. Anasayfa
  4. Madrid'de kafede patlama: Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
İspanya’nın başkenti Madrid’in güneyindeki Vallecas semtinde bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Acil servis yetkilileri, yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğunu aktardı.

İtfaiyecilerin patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığından şüphelendiği, ancak polisin patlamanın nedenini hala araştırdığı kaydedildi.

