Mağarada 10 bin yıllık bebek mezarı bulundu
İtalya'nın kuzeybatısında yer alan Arma Veirana mağarasında, tarihe ışık tutacak önemli bir keşif yapıldı. Areologlar, ''Neve'' adı verilen ve yalnızca 40 günlükken ölen bir kız çocuğunun mezarını ortaya çıkardı.
İtalya'da bir mağarada çalışan arkeologlar, Avrupa'da türünün en eskisi olan ve son derece süslü 10 bin yıllık bir kız bebek mezarını ortaya çıkardı.
DENİZ KABUKLARI VE KARTAL PENÇESİ İLE SÜSLENDİ
Arkeolojik kazı ABD’de yer alan Denver Colorado Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, “Neve” lakaplı avcı-toplayıcı çocuğun mezarının deniz kabukları ve kartal pençesiyle süslendiğini belirtti.
CENAZE TÖRENLERİNİN EŞİTLİKÇİ DOĞASININ KANITI
Diğer taraftan, Neve’nin kalıntıları ilk olarak 2017 yılında Ligurya Alpleri yakınındaki Arma Veirana mağarasında keşfedildi ve sonraki yıllarda özenle kazıldı. Uzmanlar, erken Orta Taş Çağı dönemine ait çok az gömü bulunduğunu belirterek, yeni bulguların o dönemde yapılan cenaze törenleri eşitlikçi doğasının kanıtı olduğunu bildirdi.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, “Arkeolojik kayıtlarda ortaya konduğu gibi, insanların ölülerini ne kadar erken gömdüğünün gelişimi muazzam kültürel öneme sahip. Cenaze pratiği, geçmiş toplumların yapısına ışık tutar. Örneğin, çocukların gömülmesi, onların tam insan olarak kabul edildiğini gösterir” açıklamasını yaptı.