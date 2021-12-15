Mağarada 10 bin yıllık bebek mezarı bulundu

CENAZE TÖRENLERİNİN EŞİTLİKÇİ DOĞASININ KANITI

Diğer taraftan, Neve’nin kalıntıları ilk olarak 2017 yılında Ligurya Alpleri yakınındaki Arma Veirana mağarasında keşfedildi ve sonraki yıllarda özenle kazıldı. Uzmanlar, erken Orta Taş Çağı dönemine ait çok az gömü bulunduğunu belirterek, yeni bulguların o dönemde yapılan cenaze törenleri eşitlikçi doğasının kanıtı olduğunu bildirdi.