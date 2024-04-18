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Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan defineciler mağarayı çökertti. Göçük altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1
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Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada göçük sonucu kayalar devrildi.

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Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve 112 ekipleri mağaranın girişinde definecilerden birinin cansız bedenine ulaştı.

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Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4

Mağaranın içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi. Olay yerine gelen arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine ulaştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e çıktı.

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