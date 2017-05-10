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  3. 10 Mayıs 2017 19:40

Hava savunma füzesi ele geçirildi !

Şırnak'ta yapılan operasyonda girilen mağarada hava araçlarına/helikopterlere saldırmak için kullanılan SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi.

Hava savunma füzesi ele geçirildi !

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler’deki operasyonda bir mağarada hava araçları/helikopterlere saldırı amacıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildiğini açıkladı.

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Hava savunma füzesi ele geçirildi !

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu’nun ikinci safhası 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nın katılımı ile 08 Mayıs’ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı.

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Hava savunma füzesi ele geçirildi !

Operasyonda komando birlikleri tarafından bugün yapılan temas araması esnasında terör örgütü mensuplarınca kullanılan 500 metre derinliğinde bir mağara tespit edildi.

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Hava savunma füzesi ele geçirildi !

Mağarada yapılan arama neticesinde terör örgütü mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi.

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