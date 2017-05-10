Hava savunma füzesi ele geçirildi !

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu’nun ikinci safhası 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nın katılımı ile 08 Mayıs’ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı.