Mağazada şişme bebekle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Rusya'da cinsel ilişki ürünleri satan mağazaya giren adam, şişme bebekle cinsel ilişkiye girmek isteyince kasiyerin saldırısına uğradı.
Rus haber kaynağı Plokhie Novosti tarafından yayınlanan görüntüde adam, içeri girdiğinde kadın satış elemanı ürünleri gösterdi.
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Telefonun çalması üzerine satış elemanı telefona cevap vermek için kasaya geri döndü.
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Tekrar adamın yanına gelince adamın mankenle ilişkiye girdiğini gören kadın, eline aldığı plastik cinsel organla adamı döverek dışarı çıkardı.
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Plokhie Novosti, videonun olayın meydana geldiği şehrin isminin açıklanmasını istemeyen satış elemanı kadın tarafından kendilerine yollandığını söyledi.
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