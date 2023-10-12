Mahalleyi birbirine kattılar! Sopalı kavga kamerada
Bursa'da iki grup arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 7 Ekim'de akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı.
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İhbarla sevk edilen polis ekiplerince kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; ara sokaktaki kavgada tarafların birbirlerine yumruk, tekme ve sopalarla saldırdığı görüldü.
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Park halindeki hafif ticari araçtaki bir kişinin de yumruklandığı anlar, görüntülere yansıdı.
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