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Mahalleyi birbirine kattılar! Sopalı kavga kamerada

Bursa'da iki grup arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Mahalleyi birbirine kattılar! Sopalı kavga kamerada - Resim: 1

Olay, 7 Ekim'de akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. 

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Mahalleyi birbirine kattılar! Sopalı kavga kamerada - Resim: 2

İhbarla sevk edilen polis ekiplerince kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Mahalleyi birbirine kattılar! Sopalı kavga kamerada - Resim: 3

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; ara sokaktaki kavgada tarafların birbirlerine yumruk, tekme ve sopalarla saldırdığı görüldü. 

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Mahalleyi birbirine kattılar! Sopalı kavga kamerada - Resim: 4

Park halindeki hafif ticari araçtaki bir kişinin de yumruklandığı anlar, görüntülere yansıdı. 

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