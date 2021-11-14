Mahkeme reddetmişti! Danıştay'dan Coca Cola kararı
Danıştay 10. Dairesi, Coca-Cola'nın içerisinde sağlığa zararlı maddeler bulunup bulunmadığının tespit edilmesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu.
Deutsche Welle (DW) Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda çalışmalar yaptığını söyleyen Ethem Öztürk adlı vatandaş, 2014'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak Coca-Cola'nın sağlığa zararlı olup olmadığının belirlenmesini istedi.
Üründe gösterilmeyen veya eksik gösterilen bileşenlerin açıkça yazılmasını talep eden Öztürk, bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunan ürünlerin tespit edilmesi ve bunların bileşimde kullanılmaması gerektiğini kaydetti.
Öztürk ayrıca, çocukları etkileme potansiyeli bulunduğu gerekçesiyle bu ürünlere ilişkin her türlü reklam veya satış ve pazarlama yönteminin yasaklanmasını talep etti.
Bakanlık ve mahkemeden ret
Bakanlık bu talepleri reddetti. Öztürk, bunun üzerine avukatı aracılığıyla bakanlığın ret işleminin iptali istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare mahkemesi, açılan davayı 2015 yılında reddetti.