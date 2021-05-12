Maket araba tutkusu bakın ne kadar harcattı?

"ÇOK KEYİF ALIYORUM, TORUNLARIMA BIRAKACAĞIM"

Özellikle klasik araçların maketlerinin çok ilgisini çektiğini kaydeden Aytekin Selanikli, "Merakım hala devam ediyor, evimin bir köşesine dolap ve raf yaptırdım. Haftada 1 arabaları çıkartıp temizliyorum, bana büyük zevk veriyor. Bu koleksiyonu yapabilmek için 50 bin TL civarında para harcadım. 20 yıldır biriktirdiğim bu koleksiyonu satmayı kesinlikle düşünmüyorum. Koleksiyonumu torunlarıma bırakacağım ve bu da onlara bırakabileceğim en güzel miraslardan birisi olacak.