Makineli tüfekli yerli drone ''Songar'' fuara damgasını vurdu

Platforma yeni silah yükleri ekledikçe bunları envantere katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ilettiklerini ve olumlu karşılandığını anlatan Düzgün, "5,56 milimetre silahın yanında 40 milimetrelik bomba atar faydalı yükümüz de kullanılmakta, güvenlik güçlerimizin hizmete sunmuş bulunmaktayız. Hedefimiz birden fazla drone satmak yerine tek drone ile farklı faydalı yükleri kullanım konseptine göre güvenlik güçlerine kazandırmak istiyoruz. Bunun ikinci adımı bomba atar idi. Şu anda bir kuvvetimizde bomba atarımız kullanılıyor." dedi.