Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu

İHA'nın haberine göre restaurantın işletmeciliğini yapan M.Ç., “Biz burayı 8 aydan beri devir aldık ve ortaklıkla burayı işletiyoruz. M.Beyin psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Burada birçok işletmesi var ve herkes ile uğraşmayı seviyor. İşletmemize kafa dinlemek için gelen müşterilerin araçlarını bıraktığı otoparkın çıkışına aracını bilerek çapraz koyun burada sorun çıkartıyor. Bu da hem bizim hem de müşterilerin mağduriyetine sebep oluyor. Burasının işletmeciliği bize ait. Parasını ödediğimiz yerin kullanımını bize açmayarak resmen mağdur ediliyoruz. M.Bey aracını buraya bırakınca bizde kendisine müşterilerin çıkış yolunu kapattığını söyledik. Bir anda kendini yerden yere atıp bağırmaya başladı. Ben hemen ambulansı aradım. Ne olur ne olmaz diye düşündüm. Şimdi hastane rapor alıyormuş. Anahtarı attığını söylemiş ama artık ona da inanmıyorum” dedi.