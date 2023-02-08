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Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da 4 katlı bir binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. 

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Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü - Resim: 2

Bu arada, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı’ndaki bir binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İlk depremde hasar gören, boşaltılan 4 katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 

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Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü - Resim: 3

Görüntülerde, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşları sağa sola kaçıştığı görüldü. (DHA)

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Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü - Resim: 4
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