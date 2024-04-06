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Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Malatya’da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patlayınca mahalle savaş alanına döndü.

Kaynak: İHA
Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1
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Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak’ta bulunan İnsani Yardım Vakfı'na ait konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

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Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Kentin birçok noktasında da duyulan ve paniğe yol açan patlamanın konteyner içinde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu yaşandığı belirlendi.

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Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda ilk belirlemelere göre kimse yaralanmadı.

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