Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü
Malatya’da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patlayınca mahalle savaş alanına döndü.
Kaynak: İHA
1 / 6
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak’ta bulunan İnsani Yardım Vakfı'na ait konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi.
2 / 6
Kentin birçok noktasında da duyulan ve paniğe yol açan patlamanın konteyner içinde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu yaşandığı belirlendi.
3 / 6
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda ilk belirlemelere göre kimse yaralanmadı.
4 / 6