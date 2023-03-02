Malatya'da depremin oluşturduğu yarıklar görüntülendi
Depremlerin vurduğu Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinde ortaya çıkan yarıklar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, binlerce bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Depremin ardından fay hattının geçtiği bölgelerde ortaya çıkan fay kırıkları, felaketin boyutunu ortaya koydu.
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Malatya'nın Darende ilçesinde Sayfiye Mahallesi sınırlarındaki Heyik Dağı'nın Kalaycık mevkisinde, deprem sonrası ortaya çıkan yarıklar görüntülendi.
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Akçadağ ilçesinde ise Sultansuyu Barajı setinde dev yarıklar oluştu. (DHA)
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