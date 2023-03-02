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Malatya'da depremin oluşturduğu yarıklar görüntülendi

Depremlerin vurduğu Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinde ortaya çıkan yarıklar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Malatya'da depremin oluşturduğu yarıklar görüntülendi - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, binlerce bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Depremin ardından fay hattının geçtiği bölgelerde ortaya çıkan fay kırıkları, felaketin boyutunu ortaya koydu. 

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Malatya'da depremin oluşturduğu yarıklar görüntülendi - Resim: 2

Malatya'nın Darende ilçesinde Sayfiye Mahallesi sınırlarındaki Heyik Dağı'nın Kalaycık mevkisinde, deprem sonrası ortaya çıkan yarıklar görüntülendi. 

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Malatya'da depremin oluşturduğu yarıklar görüntülendi - Resim: 3

Akçadağ ilçesinde ise Sultansuyu Barajı setinde dev yarıklar oluştu. (DHA)

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Malatya'da depremin oluşturduğu yarıklar görüntülendi - Resim: 4
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