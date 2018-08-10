Malatya’da görenleri hayrete düşüren altın kaplamalı apartman

Görenlerin ‘saray' diye adlandırdığı apartmanın her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor. Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan olan yapıdaki işlemlerde bir ressam titizliğiyle çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor. İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı.



