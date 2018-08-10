Malatya’da görenleri hayrete düşüren altın kaplamalı apartman
Malatya’da büyük bir bölümü altın kaplama olan apartman görenleri hayrete düşürüyor. Yüzde 70’i altın kaplama olan apartmanın görüntüsü kadar fiyatı da dudak uçuklatıyor. 24 ayar altın ile kaplanan bina 24 milyon TL'ye mal oldu.
Altının değerinin her geçen gün arttığı bugünlerde Malatya'da yüzde 70'i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hacı Abdi Mahallesi’ndeki mimari, Doğu Anadolu’da tek, Türkiye genelinde ise nadir örnekleri bulunan özellikler taşıyor.
Görenlerin ‘saray' diye adlandırdığı apartmanın her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor. Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan olan yapıdaki işlemlerde bir ressam titizliğiyle çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor. İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı.
Toplam 24 milyon TL'ye mal olan apartmanın dubleks dairesinde oturmak isteyenlerin 4,5 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekirken standart daireler ise 3 milyon TL'den satışa sunuluyor.