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  3. 12 Temmuz 2017 15:04

Malatya'da kimyasal alarmı !

Malatya’da bir kimya fabrikasında bazı kimyasal ürünlerin etkileşimi nedeniyle alarm verildi. Olaya ilk etapta müdahale eden 3 itfaiye eri hafif şekilde kimyasal gazdan etkilendi.

Malatya'da kimyasal alarmı !

Malatya’da 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimyasal fabrikasında iddiaya göre bazı kimyasal ürünler birbirine karışınca alarm verildi.

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Malatya'da kimyasal alarmı !

Fabrika çalışanları kısa sürede tahliye edilirken durum itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. Kimyasal maddelerin etkileşimi nedeniyle tüm çalışanlar ve olaya müdahale eden ekipler gaz maskesi takarken olaya ilk etapta müdahale eden 3 itfaiye eri hafif şekilde gazdan etkilendi.

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Malatya'da kimyasal alarmı !

UMKE ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen itfaiye erlerine, kimyasal maddelere karşı özel olarak giyinen sağlık personelleri müdahale etti. İtfaiye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayın yaşandığı fabrikada ise önlemler üst düzeye çıkartıldı.

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Malatya'da kimyasal alarmı !

Etkileşime giren kimyasal maddeler güvenlik nedeniyle uzman ekipler tarafından dışarıya çıkartılarak iş makinesi tarafından kazılan çukurlara konuldu. Çukurların üzeri kireçle doldurulurken fabrikada alınan önlemler de arttırıldı.

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