Malatya'da kimyasal alarmı !

UMKE ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen itfaiye erlerine, kimyasal maddelere karşı özel olarak giyinen sağlık personelleri müdahale etti. İtfaiye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayın yaşandığı fabrikada ise önlemler üst düzeye çıkartıldı.