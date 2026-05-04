Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberindeki heyetle birlikte Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Yavuz, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Vali Yavuz, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin ise yaralandığını resmen açıkladı.