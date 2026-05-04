Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...
Adıyaman-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un acı bilançoyu açıkladığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında otobüsün metrelerce sürüklendiği görülüyor. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Adıyaman-Malatya kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberindeki heyetle birlikte Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Yavuz, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Vali Yavuz, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin ise yaralandığını resmen açıkladı.
Otobüsün devrilme anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.