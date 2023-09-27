Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu!

Taşların içerisindeki sıvıyı çıkardığında o gün kendisinde baş ağrısı olduğunu söyleyen Ünver, “Taşları bulduğum yer zirve olduğu için orası yazın ortasına kadar kar altın da oluyor. Hava sıcaklığı da en fazla 25 derece olduğu için bu taşların güneşten yanma nedeniyle bu şekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taşların değerli taşlar olduğuna inanıyorum” diye konuştu.