Maliye ekipleri sahaya indi: Vatandaşlara ''fişleri kontrol edin'' çağrısı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, işletmelerde KDV denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin pos cihazları, yazar kasaları ve ödeme aldıkları cihazlar tek tek kontrol edildi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vatandaşlara alışveriş sonrası fişlerdeki KDV oranını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: DHA
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de restoran, pastane, fırın, kafe ve eczane gibi işletmelerde denetim yaptı.
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45 araç ve 200 gelir uzmanının katıldığı denetimlerde KDV oranlarına ilişkin tespitler, ödeme kaydedici cihazlar ve pos cihazı kontrolünün yanı sıra, iş yerinin kira olup olmadığı, iş yeri kiralarının bankalar vasıtasıyla ödenip ödenmediği, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edildi.
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Denetimlere İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç de katıldı. Bilgiç, ekipler alana çıkmadan önce basın açıklaması düzenledi.
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