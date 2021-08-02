Manavgat'taki orman yangınında asker polis bu 2 kişinin peşinde

Antalya Manavgat'ta yangın devam ederken dün akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.