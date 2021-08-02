Manavgat'taki orman yangınında asker polis bu 2 kişinin peşinde
Antalya Manavgat'ta yangın devam ederken dün akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Görgü tanıklarının ifadesi sonrası emniyet birimleri koyu renkli kıyafet giyen 2 kişinin peşine düştü.
Antalya Manavgat'ta yangın devam ederken dün akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.
Alevlere müdahale için itfaiye yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Bölgedeki yangın hala devam ederken, önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6'ıncı gününe giren yangınlarda sabotaj iddialarına karşın bölgedeki ormanlık ve kırsal alanlardaki köylüler nöbete başladı. Manavgat'ın sahil kesimindeki Gündoğdu Mahallesi'nde de dün akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı.
Ormanlık alandaki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, bölgede orman yangınlarıyla ilgili sabotaj olduğuna dair iddialar hızla yayıldı. Mahalle halkından Mustafa Yılmaz, nişanlısıyla birlikte yangının çıktığı bölgeye yakın zeytin ağaçlarını suladıktan sonra dönüşte uzaktan iki kişiyi gördüklerini ileri sürdü.